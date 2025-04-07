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Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо

Спортсмены Псковской области стали победителями и призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения, которое прошло в Череповце. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в клубе единоборств «Динамо».

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо. Фото: клуб единоборств «Отечество»

Воспитанник «Динамо» Дмитрий Кудренко стал победителем соревнований в весовой категории до 50 килограммов. В его зачёте за победу боролись 25 спортсменов. Кудренко провёл пять схваток и во всех одержал победу, пройдя отбор на первенство России. Кроме того, пскович удостоился индивидуальной награды «За лучшую технику». Тренирует спортсмена Анатолий Сазанский.

Среди великолучан - воспитанников клуба «Отечество» бронзу выиграла Елизавета Никандрова. Тренирует её Антон Барканов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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