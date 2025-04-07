Электроэнергии временно не будет в великолукской деревне Кулево
Электроэнергии временно не будет в домах № 6–39 на улице Продольной и в переулке Северном в деревне Кулево Великолукского района 8 апреля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Электроснабжение отключат с 9:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтных работ.
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