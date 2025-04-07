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Спорт

Пскович принял участие в Кубке России по спорту для лиц с ПОДА

Пскович Игорь Пучков принял участие в Кубке России по спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошёл в Казани. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Игорь Пучков соревновался в дисциплине «пулевая стрельба», где за победу боролись 27 спортсменов. Пучков вышел в финал вместе с участниками из Саратова, Махачкалы, Симферополя, Тулы, Омска, Москвы и посёлка Маслова Пристань.

«Соревнования прошли хорошо. Правда, мандраж немного подвёл. Психологически было тяжело настроиться, но нужен опыт, конечно. В дальнейшем собираюсь также участвовать в подобных состязаниях, показывать результат», – отметил Игорь Пучков.

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