Мороз до -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
8 апреля в Псковской области ожидается облачная погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем +1...+6 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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