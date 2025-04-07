Мороз до -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

12:16, 07 апреля 2025, ПАИ

8 апреля в Псковской области ожидается облачная погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем +1...+6 градусов. Атмосферное давление выше нормы.