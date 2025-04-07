Под утро на улице Вокзальной в Пскове сгорело пустующее здание

12:12, 07 апреля 2025, ПАИ

Сегодня в 4:40 на улице Вокзальной в Пскове произошёл пожар. В результате сгорело неэксплуатируемое здание. Выгорели все 200 квадратных метров, в том числе огонь повредил кровлю, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Никто не пострадал. Причина пожара - предположительно неосторожное обращение с огнем неизвестного.