Под утро на улице Вокзальной в Пскове сгорело пустующее здание
Сегодня в 4:40 на улице Вокзальной в Пскове произошёл пожар. В результате сгорело неэксплуатируемое здание. Выгорели все 200 квадратных метров, в том числе огонь повредил кровлю, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Никто не пострадал. Причина пожара - предположительно неосторожное обращение с огнем неизвестного.
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