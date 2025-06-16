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Происшествия

Шесть человек погибли и 21 пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

Шесть человек погибли и 21 пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 9 по 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автомобиль врезался в опору Октябрьского виадука в Пскове. 13 июня. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, в регионе пресекли 1 466 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 40 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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