Шесть человек погибли и 21 пострадал в ДТП в Псковской области за неделю
Шесть человек погибли и 21 пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 9 по 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю в Псковской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествие.
Кроме того, в регионе пресекли 1 466 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 40 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.
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