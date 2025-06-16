Шесть человек погибли и 21 пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

11:35, 16 июня 2025, ПАИ

Шесть человек погибли и 21 пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 9 по 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 21 дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, в регионе пресекли 1 466 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 40 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.