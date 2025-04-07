О «Монетной неделе» поговорят на «Серебряном дожде»

12:14, 07 апреля 2025, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 7 апреля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Акция «Монетная неделя» – что это за мероприятие и кто может принять участие? Что делать с монетами, которые лежат без дела? Сколько живут купюры? Куда псковичам нести монеты?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 7 апреля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».