О «Монетной неделе» поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 7 апреля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.
Акция «Монетная неделя» – что это за мероприятие и кто может принять участие? Что делать с монетами, которые лежат без дела? Сколько живут купюры? Куда псковичам нести монеты?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 7 апреля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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