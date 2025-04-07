Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове

13:22, 07 апреля 2025, ПАИ

Областные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог России – 2025», «Мастер года – 2025» открылись в Пскове сегодня, 7 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Конкурс профессионального мастерства в этом году отличается особой востребованностью. Это видно и по количеству участников на разных конкурсных позициях, и по их группам поддержки из различных муниципалитетов», – отметила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Добавим, что учредителем областных этапов всероссийских конкурсов выступил комитет по образованию Псковской области. Победители соревнований представят регион во всероссийских конкурсах профессионального мастерства.