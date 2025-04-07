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Общество

Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове

Областные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог России – 2025», «Мастер года – 2025» открылись в Пскове сегодня, 7 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Открытие областных этапов всероссийских конкурсов для преподавателей
    Фото: ПАИ
  • Открытие областных этапов всероссийских конкурсов для преподавателей
    Фото: ПАИ
  • Открытие областных этапов всероссийских конкурсов для преподавателей
    Фото: ПАИ
  • Открытие областных этапов всероссийских конкурсов для преподавателей
    Фото: ПАИ
  • Открытие областных этапов всероссийских конкурсов для преподавателей
    Фото: ПАИ
  • Открытие областных этапов всероссийских конкурсов для преподавателей
    Фото: ПАИ

«Конкурс профессионального мастерства в этом году отличается особой востребованностью. Это видно и по количеству участников на разных конкурсных позициях, и по их группам поддержки из различных муниципалитетов», – отметила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Добавим, что учредителем областных этапов всероссийских конкурсов выступил комитет по образованию Псковской области. Победители соревнований представят регион во всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

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