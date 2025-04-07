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Общество

Урок мужества в псковской гимназии №29 провёл участник СВО

Урок мужества для восьмиклассников провёл ветеран спецоперации и соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» Никита в гимназии № 29 в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие прошло в преддверии 80-летия Победы.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Более 100 уроков и инструктажей уже проведено. К Дню Победы планируется не только проведение лекций, но и занятий по физической подготовке», – рассказал участник СВО.

«Я уже был на уроках мужества. Было интересно узнать о героях Псковского края. Может быть, и я свяжу свою жизнь со службой Родине», – отметил ученик восьмого «С» класса.

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