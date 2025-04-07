Урок мужества в псковской гимназии №29 провёл участник СВО

14:02, 07 апреля 2025, ПАИ

Урок мужества для восьмиклассников провёл ветеран спецоперации и соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» Никита в гимназии № 29 в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие прошло в преддверии 80-летия Победы.

«Более 100 уроков и инструктажей уже проведено. К Дню Победы планируется не только проведение лекций, но и занятий по физической подготовке», – рассказал участник СВО.

«Я уже был на уроках мужества. Было интересно узнать о героях Псковского края. Может быть, и я свяжу свою жизнь со службой Родине», – отметил ученик восьмого «С» класса.