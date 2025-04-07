Полтора года тюрьмы получил житель Новосокольников за избиение знакомой костылём

14:23, 07 апреля 2025, ПАИ

Житель Новосокольников отправится в тюрьму на полтора года за избиение знакомой костылём, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 15 сентября 2024 года около 22:00 у многоквартирного дома № 5б на улице Загородной в Новосокольниках нетрезвый 39-летний местный житель поссорился со знакомой. Во время конфликта он ударил женщину костылём в левый глаз, из-за чего последняя полностью лишилась зрения на один глаз.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.