Стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя»

14:14, 07 апреля 2025, ПАИ

В России стартовала акция «Монетная неделя» от Банка России. Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

Акция проводится для того, чтобы вернуть в оборот монеты, которые лежат без дела. «Монеты являются полноправным платёжным средством, поэтому очень важно, чтобы они работали. Акция проводится для того, чтобы решить эту проблему», – объяснил гость студии.

До 19 апреля жители Псковской области смогут обменять мелочь на банкноты, а в банках ещё и зачислить на счёт. Организации-участники примут монеты любых номиналов, выпущенные с 1997 года. «Для удобства и скорости обмена рекомендую рассортировать мелочь по номиналам, в некоторых банках это обязательное требование. С собой нужно взять паспорт», – уточнил Александр Иванов.

Список магазинов и подразделений банков на территории Псковской области, которые участвуют в акции, можно найти на сайте «Монетной недели».