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Спорт

Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию

Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию. Соревнования прошли в Мурманске, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.

  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Псковскую область на соревнованиях представили четыре спортсмена. Они участвовали во всех десяти дисциплинах от 25 до 200 метров.

В результате псковичка Каролина Мордовцева выиграла золото на дистанции 50 метров баттерфляем. Также она заняла четвёртое место на 25-метровке этим же стилем.

Среди других достижений псковских спортсменов – Марк Мордовцев стал пятым на 200-метровке брассом, а Артур Мордовцев показал шестое время на дистанции 200 метров брассом.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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