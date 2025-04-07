Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию

13:45, 07 апреля 2025, ПАИ

Псковичка стала чемпионкой России по зимнему плаванию. Соревнования прошли в Мурманске, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

















Псковскую область на соревнованиях представили четыре спортсмена. Они участвовали во всех десяти дисциплинах от 25 до 200 метров.

В результате псковичка Каролина Мордовцева выиграла золото на дистанции 50 метров баттерфляем. Также она заняла четвёртое место на 25-метровке этим же стилем.

Среди других достижений псковских спортсменов – Марк Мордовцев стал пятым на 200-метровке брассом, а Артур Мордовцев показал шестое время на дистанции 200 метров брассом.

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