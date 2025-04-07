Почти 400 тысяч монет вернули в оборот псковичи

14:29, 07 апреля 2025, ПАИ

380 тысяч монет вернули в оборот псковичи в прошлом году во время акции «Монетная неделя». Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

Общая сумма монет составила более полутора миллионов рублей.

Акция проходит в два этапа. В этом году первый этап стартовал сегодня, 7 апреля, уточнил гость студии. Он объяснил, что такие мероприятия помогают не только вернуть в оборот мелочь, скопившуюся в кошельках и копилках, но и сократить затраты на её чеканку.

До 19 апреля жители Псковской области смогут обменять мелочь на банкноты, а в банках ещё и зачислить на счёт. «Приглашаю принять участие в этом полезном деле», – обратился к псковичам Александр Иванов.