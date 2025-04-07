Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 400 тысяч монет вернули в оборот псковичи

380 тысяч монет вернули в оборот псковичи в прошлом году во время акции «Монетная неделя». Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Общая сумма монет составила более полутора миллионов рублей.

Акция проходит в два этапа. В этом году первый этап стартовал сегодня, 7 апреля, уточнил гость студии. Он объяснил, что такие мероприятия помогают не только вернуть в оборот мелочь, скопившуюся в кошельках и копилках, но и сократить затраты на её чеканку.

До 19 апреля жители Псковской области смогут обменять мелочь на банкноты, а в банках ещё и зачислить на счёт. «Приглашаю принять участие в этом полезном деле», – обратился к псковичам Александр Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 апреля 2025

Сровняли с землёй: вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района
07 апреля 2025

Почти 400 тысяч монет вернули в оборот псковичи
07 апреля 2025

Стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя»
07 апреля 2025

Урок мужества в псковской гимназии №29 провёл участник СВО
07 апреля 2025

Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове
07 апреля 2025

Мороз до -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
07 апреля 2025

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года
07 апреля 2025

О предстоящих работах в самом древнем каменном храме Псково-Печерского монастыря рассказали специалисты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...