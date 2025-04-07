Более 87 тысяч цветочных луковиц и саженцев без документов пытались провезти в Россию через Псковскую область

14:20, 07 апреля 2025, ПАИ

Более 87 тысяч цветочных луковиц и саженцев без документов пытались провезти в Россию через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

87 252 луковицы цветочных культур и саженцев декоративных растений для открытого грунта перевозили из Белоруссии в Смоленск. Однако во время документарного контроля выяснилось, что на товар нет фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие ввозимой продукции единым карантинным требованиям.

Ввоз луковиц и саженцев на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.