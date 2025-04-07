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Общество

Более 87 тысяч цветочных луковиц и саженцев без документов пытались провезти в Россию через Псковскую область

Более 87 тысяч цветочных луковиц и саженцев без документов пытались провезти в Россию через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

87 252 луковицы цветочных культур и саженцев декоративных растений для открытого грунта перевозили из Белоруссии в Смоленск. Однако во время документарного контроля выяснилось, что на товар нет фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие ввозимой продукции единым карантинным требованиям.

Ввоз луковиц и саженцев на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.

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