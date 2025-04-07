Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове на 34% вырос спрос на курсы по вождению автомобиля

В марте по сравнению с февралем в Пскове на 34% вырос спрос на курсы по вождению автомобиля, сообщили ПАИ в сервисе «Авито Услуги».

Фото: ПАИ

Наибольший рост спроса зафиксирован на обучение с нуля – за месяц эта услуга стала популярнее на 80%. Еще одной востребованной услугой стали уроки вождения в городе, во время которых обучают уверенно ориентироваться в плотном потоке, соблюдать правила при движении по многополосным дорогам и справляться с поворотами, разворотами и остановками. Спрос на эти занятия вырос на 42%. На 41% увеличился интерес к занятиям на учебной площадке.

Начинающие автомобилисты также активно ищут автоинструкторов для отработки маршрутов «работа – дом». Спрос на эту услугу увеличился на 13%. Интерес к теоретическому курсу вырос на 29%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 апреля 2025

Сровняли с землёй: вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района
07 апреля 2025

Почти 400 тысяч монет вернули в оборот псковичи
07 апреля 2025

Стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя»
07 апреля 2025

Урок мужества в псковской гимназии №29 провёл участник СВО
07 апреля 2025

Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове
07 апреля 2025

Мороз до -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
07 апреля 2025

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года
07 апреля 2025

О предстоящих работах в самом древнем каменном храме Псково-Печерского монастыря рассказали специалисты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...