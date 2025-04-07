В Пскове на 34% вырос спрос на курсы по вождению автомобиля

14:16, 07 апреля 2025, ПАИ

В марте по сравнению с февралем в Пскове на 34% вырос спрос на курсы по вождению автомобиля, сообщили ПАИ в сервисе «Авито Услуги».

Наибольший рост спроса зафиксирован на обучение с нуля – за месяц эта услуга стала популярнее на 80%. Еще одной востребованной услугой стали уроки вождения в городе, во время которых обучают уверенно ориентироваться в плотном потоке, соблюдать правила при движении по многополосным дорогам и справляться с поворотами, разворотами и остановками. Спрос на эти занятия вырос на 42%. На 41% увеличился интерес к занятиям на учебной площадке.

Начинающие автомобилисты также активно ищут автоинструкторов для отработки маршрутов «работа – дом». Спрос на эту услугу увеличился на 13%. Интерес к теоретическому курсу вырос на 29%.