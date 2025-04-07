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Спорт

Подведены итоги Кубка Пскова по настольному теннису

Подведены итоги городского Кубка по настольному теннису, который прошёл в Пскове. Об этом сообщил председатель городской федерации настольного тенниса Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги Кубка Пскова по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги Кубка Пскова по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman

В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов. У мужчин весь пьедестал заняли участники клуба Nordman: на первом месте – Вадим Барышников, на втором – Виталий Шудегов, на третьем – Михаил Марцеха.

В женском зачёте победу одержала Анастасия Ильина из клуба Nordman. Серебро на счету Александры Васильевой, а замкнула тройку лидеров Анастасия Яблочкина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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