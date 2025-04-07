Подведены итоги Кубка Пскова по настольному теннису

15:21, 07 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги городского Кубка по настольному теннису, который прошёл в Пскове. Об этом сообщил председатель городской федерации настольного тенниса Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов. У мужчин весь пьедестал заняли участники клуба Nordman: на первом месте – Вадим Барышников, на втором – Виталий Шудегов, на третьем – Михаил Марцеха.

В женском зачёте победу одержала Анастасия Ильина из клуба Nordman. Серебро на счету Александры Васильевой, а замкнула тройку лидеров Анастасия Яблочкина.

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