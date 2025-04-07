Россиянка стала чемпионкой мира по фехтованию среди юниорок
Российская саблистка Александра Михайлова выиграла золото на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров и кадетов в китайском городе Уси. Об этом пишет РИА Новости.
В финале юниорского турнира до 20 лет Александра Михайлова разгромила американку Александру Ли со счётом 15:3.
Два года назад конгресс FIE разрешил российским и белорусским фехтовальщикам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. С марта этого года российские юниоры смогут участвовать в командных турнирах под нейтральным флагом, тогда как взрослые спортсмены ограничены только личными стартами.
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