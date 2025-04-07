Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сровняли с землёй: вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района

Беседку для отдыха в лесу Гдовского района полностью разгромили вандалы. Сейчас их ищет полиция, пишет газета «Гдовская заря».

Беседка до разрушения. Фото здесь и далее: Павел Соколов

Беседка со столами и скамейками появилась в месте между Гдовом и деревней Гривы в 2023 году. Там любили останавливаться грибники, иногда даже целыми семьями. Изломанную беседку без стола и скамеек обнаружил руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов.

  • Изуродованная вандалами беседка
    Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
  • Изуродованная вандалами беседка
    Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
  • Изуродованная вандалами беседка
    Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
  • Изуродованная вандалами беседка
    Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов

«Как можно это сделать? Такое место уютное взяли и испортили. Да и кому это надо было – приезжать с бензопилами и всё сровнять с землёй? Беседка эта была привезена и смонтирована из Новоржева. Больше 70 тысяч рублей она обошлась государству, а мы не смогли её уберечь», – отметил руководитель лесничества.

Всех, кому что-либо известно об этом инциденте и о причастных к его совершению, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Гдовскому району (8 811-31) 2-19-32.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 апреля 2025

Сровняли с землёй: вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района
07 апреля 2025

Почти 400 тысяч монет вернули в оборот псковичи
07 апреля 2025

Стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя»
07 апреля 2025

Урок мужества в псковской гимназии №29 провёл участник СВО
07 апреля 2025

Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове
07 апреля 2025

Мороз до -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
07 апреля 2025

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года
07 апреля 2025

О предстоящих работах в самом древнем каменном храме Псково-Печерского монастыря рассказали специалисты
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...