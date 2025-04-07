Сровняли с землёй: вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района
Беседку для отдыха в лесу Гдовского района полностью разгромили вандалы. Сейчас их ищет полиция, пишет газета «Гдовская заря».
Беседка со столами и скамейками появилась в месте между Гдовом и деревней Гривы в 2023 году. Там любили останавливаться грибники, иногда даже целыми семьями. Изломанную беседку без стола и скамеек обнаружил руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов.
-
Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
-
Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
-
Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
-
Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов
«Как можно это сделать? Такое место уютное взяли и испортили. Да и кому это надо было – приезжать с бензопилами и всё сровнять с землёй? Беседка эта была привезена и смонтирована из Новоржева. Больше 70 тысяч рублей она обошлась государству, а мы не смогли её уберечь», – отметил руководитель лесничества.
Всех, кому что-либо известно об этом инциденте и о причастных к его совершению, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Гдовскому району (8 811-31) 2-19-32.
Областные этапы всероссийских конкурсов для учителей, воспитателей, учителей-дефектологов и мастеров открылись в Пскове