Сровняли с землёй: вандалы разгромили беседку для отдыха в лесу Гдовского района

14:51, 07 апреля 2025, ПАИ

Беседку для отдыха в лесу Гдовского района полностью разгромили вандалы. Сейчас их ищет полиция, пишет газета «Гдовская заря».

Беседка со столами и скамейками появилась в месте между Гдовом и деревней Гривы в 2023 году. Там любили останавливаться грибники, иногда даже целыми семьями. Изломанную беседку без стола и скамеек обнаружил руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов.



Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов



Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов



Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов



Фото: руководитель Гдовского лесничества Павел Соколов







«Как можно это сделать? Такое место уютное взяли и испортили. Да и кому это надо было – приезжать с бензопилами и всё сровнять с землёй? Беседка эта была привезена и смонтирована из Новоржева. Больше 70 тысяч рублей она обошлась государству, а мы не смогли её уберечь», – отметил руководитель лесничества.

Всех, кому что-либо известно об этом инциденте и о причастных к его совершению, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Гдовскому району (8 811-31) 2-19-32.