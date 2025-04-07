Из-за ярмарки в центре Великих Лук перекроют движение и запретят продавать алкоголь

15:17, 07 апреля 2025, ПАИ

26 апреля с 8:00 до 15:00 на площади Ленина и прилегающих к ней территориях в Великих Луках пройдёт универсальная ярмарка «Весна-2025». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

В связи с этим с 7:00 25 апреля до 16:00 26 апреля будет запрещено движение и парковка на площади Ленина; в проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина; по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина).

С 6:00 до 16:00 26 апреля проезд будет запрещен по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта; по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

В качестве объезда определены проспект Ленина, проспект Октябрьский, улица Пионерская, улица Пушкина, улица Комсомольская.

Во время ярмарки будет запрещена продажа алкоголя на площади Ленина и прилегающих к ней территориях; на участке улицы Некрасова от проспекта Ленина до улицы К. Либкнехта; на участке улицы К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской; на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина), а также на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.