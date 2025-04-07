Школьники из Запорожья стали участниками конкурса Лесного противопожарного центра Псковской области
Школьники из Краснопольской школы Бердянского района Запорожской области стали участниками конкурса «Спасем лес от пожара», который ежегодно проводит Лесной противопожарный центр Псковской области.
«Мы пригласили к участию в нашем конкурсе школьников Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Ребята из Херсонской области прислали свои работы и завоевали призовые места», – рассказал корреспонденту ПАИ директор центра Олег Черней. Всего на конкурс было прислано более 500 работ.
Памятные призы и грамоты победители конкурса из Краснопольской школы уже получили. «Хотелось бы отметить Кирякина Артура, который занял 3-е место вместе со своим руководителем Галиной Николаевной Казанцевой. Также участие в конкурсе принимали Ковтуненко Наталья – ученица 7-го класса и Осадчая Алиса – ученица 8-го класса», – рассказали в школе.
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Школьники из Запорожья стали участниками конкурса Лесного противопожарного центра Псковской области
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