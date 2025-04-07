Школьники из Запорожья стали участниками конкурса Лесного противопожарного центра Псковской области

16:11, 07 апреля 2025, ПАИ

Школьники из Краснопольской школы Бердянского района Запорожской области стали участниками конкурса «Спасем лес от пожара», который ежегодно проводит Лесной противопожарный центр Псковской области.

«Мы пригласили к участию в нашем конкурсе школьников Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Ребята из Херсонской области прислали свои работы и завоевали призовые места», – рассказал корреспонденту ПАИ директор центра Олег Черней. Всего на конкурс было прислано более 500 работ.

Памятные призы и грамоты победители конкурса из Краснопольской школы уже получили. «Хотелось бы отметить Кирякина Артура, который занял 3-е место вместе со своим руководителем Галиной Николаевной Казанцевой. Также участие в конкурсе принимали Ковтуненко Наталья – ученица 7-го класса и Осадчая Алиса – ученица 8-го класса», – рассказали в школе.