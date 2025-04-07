Страдающую от проблем с памятью пенсионерку разыскивают в Опочке

17:13, 07 апреля 2025, ПАИ

78-летнюю Валентину Давыдову разыскивают в Опочке. Об этом пишет газета «Красный маяк» со ссылкой на МО МВД России «Опочецкий».

6 апреля пенсионерка ушла из дома на улице Автозаводской. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Ростом женщина около 165 сантиметров, среднего телосложения, у нее седые короткие волосы.

На руке носит часы на чёрном ремешке, в ушах серьги в виде колец серебристого цвета.

Была одета во флисовую кофту серого цвета, чёрные спортивные штаны, чёрные сапоги, берет розового цвета с чёрным рисунком.

У пенсионерки проблемы с памятью, ранее она неоднократно уходила из дома.

Всех, кто располагает значимой информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по номеру дежурной части МО МВД России «Опочецкий»: 8 (8113) 82-17-55 или 102.