Анастасия Иванова стала гостьей «Бизнес-ланча». Главное

18:50, 07 апреля 2025, ПАИ

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 апреля.

Главное из эфира: