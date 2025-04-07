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Экономика

Анастасия Иванова стала гостьей «Бизнес-ланча». Главное

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 7 апреля.

Главное из эфира:

  • с 2025 года центр «Мой бизнес» при оформлении микрозаймов будет обращать внимание в первую очередь на качественный рост предприятия, а не на текущее состояние;
  • оставаться единым окном, куда начинающий или действующий предприниматель мог бы бесплатно обратиться за консультацией по вопросам юридической и финансовой помощи, – главная цель центра «Мой бизнес» на этот год;
  • туризм, гостеприимство и общепит – приоритетные направления развития бизнеса в Псковской области;
  • сегодня в региональном центре «Мой бизнес» предприятие может получить заём в среднем под 7,5 %, однако в скором времени ставки могут немного подрасти;
  • около 30 очно-заочных мероприятий «Азбука предпринимателя» в год приходит в центре «Мой бизнес» Псковской области;
  • псковские предприниматели используют маркетплейсы как дополнительный инструмент сбыта продукции, а не основной;
  • в России набирает обороты развитие креативной экономики – к ней в том числе относятся блогеры;
  • у бизнеса всегда была и будет возможность высказываться. Хоть сейчас механизм диалога немного поменялся, организация всё равно вводит продукты с учётом потребностей бизнеса;
  • идёт активная работа над программой «Азбука предпринимателя» для участников СВО;
  • раньше деятельность центра «Мой бизнес» разворачивалась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С этого года его продолжением стал национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
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