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Происшествия

12 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

12 человек пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 31 марта по 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП в селе Новоселье Стругокрасненского района. 3 апреля. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали девять дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 429 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили более 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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