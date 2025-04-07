12 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
12 человек пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 31 марта по 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю в Псковской области зафиксировали девять дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, в регионе пресекли 1 429 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили более 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.
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