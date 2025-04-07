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Происшествия

В Псковском районе девочка выпала с балкона третьего этажа

Семилетняя девочка выпала с балкона трёхэтажного дома в деревне Гверздонь Псковского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Девочка выпала из окна
    Фото: ПАИ
  • Девочка выпала из окна
    Фото: ПАИ
  • Девочка выпала из окна
    Фото: ПАИ

Соседи, услышав грохот, обнаружили ребёнка лежащим на бетонной поверхности и сразу вызвали экстренные службы.

По предварительной информации, мать девочки в этот момент находилась дома с младшим ребёнком. Это второй случай падения девочки с третьего этажа.

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