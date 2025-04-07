Врач указала на неожиданную опасность моркови
Врач предостерегла от чрезмерного употребления моркови, поскольку этот овощ может вызвать аллергическую реакцию. В моркови содержатся гистамины, которые могут спровоцировать аллергию, рассказала врач Людмила Лапа в интервью «Радио 1».
«У людей, склонных к аллергии, высыпания могут появиться уже в первый день после употребления моркови, а у здоровых людей – через две недели. Лучше всего употреблять морковь один-два раза в неделю. Если у вас есть аллергия, то следует постепенно приучать организм к этому продукту», – сообщила Людмила Лапа.
Эксперт также предостерегла от чрезмерного употребления морковных фрешей, поскольку это может привести к токсическому дерматиту. Морковный фреш лучше сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега-3.
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