Врач указала на неожиданную опасность моркови

20:55, 07 апреля 2025, ПАИ

Врач предостерегла от чрезмерного употребления моркови, поскольку этот овощ может вызвать аллергическую реакцию. В моркови содержатся гистамины, которые могут спровоцировать аллергию, рассказала врач Людмила Лапа в интервью «Радио 1».

«У людей, склонных к аллергии, высыпания могут появиться уже в первый день после употребления моркови, а у здоровых людей – через две недели. Лучше всего употреблять морковь один-два раза в неделю. Если у вас есть аллергия, то следует постепенно приучать организм к этому продукту», – сообщила Людмила Лапа.

Эксперт также предостерегла от чрезмерного употребления морковных фрешей, поскольку это может привести к токсическому дерматиту. Морковный фреш лучше сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега-3.