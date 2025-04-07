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Общество

На праздник детского танца, музыки и песни приглашают псковичей

Весенний концерт детской вокальной студии «Позитив» традиционно пройдёт в Доме офицеров. О своей работе с детьми и коллективе студии рассказала художественный руководитель студии Нина Игнатьева в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

По словам руководителя, более 20 детей занимается в вокальной студии на данный момент. Существует три возрастных группы: младшая, средняя, старшая. В них занимаются воспитанники – от шести до 18 лет.

«Наш коллектив организован с ноября 2017 года. И в репертуаре коллектива в основном детские песни. Они на разные темы: и о папах, и о мамах, и о дружбе. Также ребятам близка и патриотическая тема», – отметила Нина Игнатьева.

По её словам, каждому ребёнку с учётом индивидуальных особенностей подбираются композиции для исполнения. «Я руководствуюсь таким правилом, что ребёнок – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Если горят глаза, ребёнку интересно, что он делает, то появляется огромный смысл», – отметила гостья эфира.

Она пригласила всех желающих на предстоящий концерт, который пройдёт в Доме офицеров 13 апреля, в воскресенье, в 13:00. На сцене выступит также Театр спортивный миниатюр «Оникс» спортивной школы «Бригантина».

«Приглашаю всех желающих, тех, кому близко и дорого детское творчество. Это действительно будет праздник музыки, песни и танца», – сказала художественный руководитель коллектива «Позитив».

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