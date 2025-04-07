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Гавриил Благовест наступил по народному календарю

Гавриил Благовест наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.

Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».

Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель. Эта примета действует только в южных областях.

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