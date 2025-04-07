Человек резко стареет в 45 и в 65 лет, выяснил учёный

07:27, 08 апреля 2025, ПАИ

Человек резко стареет в 45 и в 65 лет, выяснил австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению профессора, старение происходит в два этапа. Первый наступает примерно в 45 лет и характеризуется заметным ухудшением качества кожи, потерей мышечной массы, замедлением метаболизма. Ученый уточнил, что после этого возраста появляются первые глубокие морщины, а организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь.

По словам биоинженера, второй раз организм резко стареет в 65 лет. Это влечет за собой снижение защитной функции иммунной системы.

У некоторых людей старение может произойти на 10 лет раньше, а у других на десять лет позже. Поэтому ученый призвал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом постоянно.