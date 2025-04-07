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Общество

Археологи обнаружили двухтысячелетнюю собаку

Собаку, возрастом почти две тысячи лет, обнаружили археологи при раскопках на территории Древнего Рима. Труп животного неплохо сохранился: удалось найти пасть собаки, несколько зубов и весь скелет. О результатах исследования рассказал бельгийский археолог Арне Вербрюгге, пишет «Комсомольская правда».

«Собака была похоронена под фундаментом из высокоизвесткового песчаника, поэтому останки сохранились довольно хорошо», — пояснил учёный.

В Древнем Риме собак часто использовали в ритуальных целях: они могли быть частью жертвоприношений, считались хранителями могил и сопровождали умерших в загробный мир. Ещё собак иногда использовали в ритуалах для очищения земли и домов. В этом случае перед тем как возвести здание, строители сначала «очистили» место.

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