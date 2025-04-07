Псковичей приглашают на субботник на горе Соколихе

23:06, 07 апреля 2025, ПАИ

Большой субботник в Псковском районе состоится 11 апреля, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«По сложившейся традиции районный субботник пройдёт на одной из самых посещаемых территорий Псковского района, в месте, олицетворяющем доблесть и мужество нашего воинства, – у мемориала «Ледовое побоище» на горе Соколихе. При себе иметь желание поучаствовать в общем полезном деле», – сказала Наталья Фёдорова.

Сбор в 15:30.

Глава муниципалитета также подчеркнула, что особое внимание в этом году уделяется приведению в порядок после осенне-зимнего периода воинских и братских захоронений на территории района в рамках акции «Победный май». Ко Дню Великой Победы эти места памяти приведут в надлежащий вид.

Ранее сообщалось, что в Псковском кремле военнослужащие приняли участие в субботнике и привели в порядок территорию крепости.