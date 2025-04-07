В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме
В правоохранительные органы 7 апреля поступило сообщение о том, что в Литвиновском озере в Невельском районе было найдено тело мужчины 35 лет с признаками утопления. По факту гибели мужчины ведётся проверка, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.
По информации, полученной следствием, погибшим оказался местный житель. 4 апреля он отправился на рыбалку и с тех пор не выходил на связь с родственниками. В ходе поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в озере.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что 18 человек погибло на водоёмах Псковской области за первые три месяца 2025 года.
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