В России отмечается всплеск угонов автомобилей

08:35, 08 апреля 2025, ПАИ

В России отмечается всплеск угонов автомобилей, пишут «Известия» со ссылкой на страховщиков из ВСК. За первые три месяца года число угонов выросло на 70%.

Самым угоняемым видом транспорта стали грузовики – на них пришлось 54% случаев. В перечне востребованных у преступников авто также китайские Chery и Haval.

В «АльфаСтраховании» обратили внимание на рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с предыдущим. Самыми угоняемыми стали Hyundai, Kia и Lada.

Преступники угоняют автомобили популярных марок, по которым есть дефицит запчастей из-за санкций и логистических сбоев, а затем разбирают их на детали.