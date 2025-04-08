В России отмечается всплеск угонов автомобилей
В России отмечается всплеск угонов автомобилей, пишут «Известия» со ссылкой на страховщиков из ВСК. За первые три месяца года число угонов выросло на 70%.
Самым угоняемым видом транспорта стали грузовики – на них пришлось 54% случаев. В перечне востребованных у преступников авто также китайские Chery и Haval.
В «АльфаСтраховании» обратили внимание на рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с предыдущим. Самыми угоняемыми стали Hyundai, Kia и Lada.
Преступники угоняют автомобили популярных марок, по которым есть дефицит запчастей из-за санкций и логистических сбоев, а затем разбирают их на детали.
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