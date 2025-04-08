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Общество

Ради поездки домой житель Псковской области выплатил долг в 500 тысяч рублей

Ради поездки домой 45-летний житель Новосокольнического района, уроженец Армении выплатил долг в размере более 500 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника было вынесено постановление об ограничении на выезд за пределы России, при этом он как раз планировал поездку в Армению. Увидев в личном кабинете на портале «Госуслуги» информацию о запрете покидать страну, должник немедленно отправился на приём в отделение судебных приставов, где оплатил всю сумму задолженности.

После поступления денежных средств на депозитный счёт отделения все ограничительные меры будут сняты, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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