Ради поездки домой житель Псковской области выплатил долг в 500 тысяч рублей

09:01, 08 апреля 2025, ПАИ

Ради поездки домой 45-летний житель Новосокольнического района, уроженец Армении выплатил долг в размере более 500 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника было вынесено постановление об ограничении на выезд за пределы России, при этом он как раз планировал поездку в Армению. Увидев в личном кабинете на портале «Госуслуги» информацию о запрете покидать страну, должник немедленно отправился на приём в отделение судебных приставов, где оплатил всю сумму задолженности.

После поступления денежных средств на депозитный счёт отделения все ограничительные меры будут сняты, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.