15 нарушений на узлах учёта газа выявили метрологи в Псковской области

09:41, 08 апреля 2025, ПАИ

С начала 2025 года метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» провели 541 проверку объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Выявлено 15 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учёта газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление свыше 115 тысяч кубометров природного газа.

«Необходимость регулярного метрологического контроля обусловлена точностью измерения объёма потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчётах», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.