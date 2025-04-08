Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

15 нарушений на узлах учёта газа выявили метрологи в Псковской области

С начала 2025 года метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» провели 541 проверку объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Выявлено 15 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учёта газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление свыше 115 тысяч кубометров природного газа.

«Необходимость регулярного метрологического контроля обусловлена точностью измерения объёма потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчётах», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 апреля 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
07 апреля 2025

В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме
07 апреля 2025

Убившая знакомую вместе с матерью в Дедовичском районе женщина признана психически нездоровой
07 апреля 2025

50 лет в детской литературе: писатель Виктор Лунин станет гостем «Русского Запада»
07 апреля 2025

Псковичей приглашают на субботник на горе Соколихе
07 апреля 2025

Более 42 тысяч экстренных вызовов совершено в Псковской области по единому номеру 112
07 апреля 2025

Камеры видеонаблюдения запечатлели поджог автомобиля в Пскове
07 апреля 2025

Участницы Первого детского медиафорума Псковской области поделились своими ожиданиями

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...