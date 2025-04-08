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Псковичка стала чемпионкой СЗФО по теннису в миксте

Псковичка Елизавета Заяц стала чемпионкой Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по теннису в парном смешанном разряде. Соревнования прошли в Писковичах, сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

В парном смешанном разряде за победу боролись 16 пар. Псковичка Елизавета Заяц участвовала в турнире в паре с пятым сеяным мужских одиночных состязаний петербуржцем Константином Герлахом.

В полуфинале Заяц и Герлах обыграли Софию Суслову и Степана Аулова из Санкт-Петербурга, а в финале одержали победу над ещё одной парой из Петербурга Иваном Николаевым и Илоной Ващенковой.

Также в мужском одиночном разряде выиграл Богдан Никифоров из Петербурга, а у женщин победила Анастасия Черных, представляющая Калининград.

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