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Общество

В Пскове прошёл семинар по развитию туризма в муниципальных образованиях региона

Семинар по развитию туризма в муниципальных образованиях Псковской области, организованный региональным комитетом по туризму, прошёл в Пскове.

Фото предоставили в комитете по туризму Псковской области

В ходе мероприятия участники обсудили три основных вопроса: формирование статистической отчётности, мониторинг коллективных средств размещения; формирование банка земель для вовлечения в туристическую деятельность в рамках проекта «Земля для туризма»; продвижение туристического потенциала муниципальных образований.

Фото предоставили в комитете по туризму Псковской области

«Для нас важно развивать туризм в Псковской области единой командой. В каждом муниципалитете есть потенциал, чтобы быть полноценной туристической дестинацией. Сейчас существует много инструментов, чтобы муниципалитеты могли совместно с комитетом по туризму работать и наращивать инфраструктуру или привлекать туристов. Мы всегда открыты к контактам и готовы помочь нашим коллегам», – прокомментировала итоги мероприятия руководитель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

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