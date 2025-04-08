В Пскове прошёл семинар по развитию туризма в муниципальных образованиях региона

10:10, 08 апреля 2025, ПАИ

Семинар по развитию туризма в муниципальных образованиях Псковской области, организованный региональным комитетом по туризму, прошёл в Пскове.

В ходе мероприятия участники обсудили три основных вопроса: формирование статистической отчётности, мониторинг коллективных средств размещения; формирование банка земель для вовлечения в туристическую деятельность в рамках проекта «Земля для туризма»; продвижение туристического потенциала муниципальных образований.

«Для нас важно развивать туризм в Псковской области единой командой. В каждом муниципалитете есть потенциал, чтобы быть полноценной туристической дестинацией. Сейчас существует много инструментов, чтобы муниципалитеты могли совместно с комитетом по туризму работать и наращивать инфраструктуру или привлекать туристов. Мы всегда открыты к контактам и готовы помочь нашим коллегам», – прокомментировала итоги мероприятия руководитель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.