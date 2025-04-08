Первенства СЗФО среди девушек и смешанных команд пройдут в Пскове

11:14, 08 апреля 2025, ПАИ

Первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди девушек и смешанных команд пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 12 по 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

У девушек соревнования пройдут в возрастных группах до 17, до 15 и до 13 лет. Победители получат право выступить на первенстве России.

Смешанные команды мальчиков и девочек до 12 и до 10 лет сыграют в межрегиональных соревнованиях. Участники будут вести борьбу за путёвки на всероссийский турнир.

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