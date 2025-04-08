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Общество

Псковичи увидели свет в Сковородке

Жители Сковородки увидели свет благодаря вмешательству судебных приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе ГМУ ФССП России.

Псковичи увидели свет в Сковородке. Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России

«Каждый вечер для жителей деревни Сковородка превращался в тест на выживание. Пешеходы рисковали угодить под колёса – водители просто не видели людей в кромешной тьме. Зимой ситуация становилась еще опаснее: гололёд, сугробы и абсолютная темнота превращали обычный путь домой в экстремальный маршрут», – рассказали в ведомстве.

Суд обязал администрацию Стругокрасненского округа установить в деревне освещение. Однако муниципалитет уклонялся от исполнения решения суда.

«Сотрудник ведомства применил к должнику штрафную санкцию в виде взыскания исполнительского сбора и трижды привлек его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей», – поясняет начальник регионального отделения ГМУ ФССП России Андрей Гулин.

В результате этого жители деревни Сковородка получили долгожданное уличное освещение – на трассе появились фонари. Сотрудник ГМУ ФССП России лично проверил исполнение решения.

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