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Псковская команда по художественной гимнастике на первенстве России показала лучший результат среди регионов СЗФО

Псковская команда по художественной гимнастике «Синергия» на первенстве России в Казани показала лучший результат среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщается в группе «Художественная гимнастика Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Псковская команда по художественной гимнастике на первенстве России показала лучший результат среди регионов СЗФО. Фото: группа «Художественная гимнастика Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Псковички выступали по программе кандидатов в мастера спорта среди юниорок от 13 до 15 лет. В результате они заняли 24-е место среди 60 команд, став лучшими среди коллективов СЗФО.

В составе псковской команды Мария Железнякова, Виталина Голубева, Анастасия Обидова, Дарья Герасева, Анастасия Канаш и Ева Юшкина.

Тренируют коллектив Ольга Давыдова и Екатерина Еремина, а хореографом выступает Алевтина Расшивалова.

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