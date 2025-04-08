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Общество

Снегопад ожидается в Псковской области 9 апреля

9 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью по северу области пройдёт небольшой снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега станут повсеместными, в отдельных районах возможен дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днем местами возможно налипание мокрого снега на провода.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

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