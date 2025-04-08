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Общество

Псковичам рассказали, где можно найти информацию об экономической сфере региона

Псковичам рассказали о госпабликах, в которых можно найти информацию об экономической сфере региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Там отметили, что комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике региона активно использует цифровые платформы, чтобы делиться важной информацией с местными жителями, предпринимателями и инвесторами. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

«На площадках размещается информация о новых инвестиционных проектах, объявления о форумах, грантах, мерах поддержки бизнеса, а также полезные материалы для действующих и начинающих предпринимателей», – отметили в пресс-службе правительства.

Ещё одним направлением работы комитета является реализация национальных проектов, направленных на баланс экономического роста и повышение качества жизни, а также создание новых рабочих мест. В частности, с начала этого года в регионе приступили к реализации нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Кроме того, официальные страницы ведет подведомственный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Там можно найти актуальную информацию о графике работы и изменениях в предоставлении госуслуг, инструкции и пошаговые алгоритмы по получению популярных услуг, а также советы для посетителей, ответы на частые вопросы и напоминания о сроках и нововведениях в госуслугах.

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