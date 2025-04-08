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Псковичи участвуют в финале всероссийского турнира по волейболу «Кубок Федерации»

Псковичи принимают участие в финале всероссийского турнира по волейболу «Кубок Федерации» среди юношей 2011-2012 годов рождения. Соревнования проходят в Воронеже, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».

Фото: ПАИ

В состязаниях участвуют восемь команд из Москвы, Волгограда, Воронежа, Пскова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Омска. В первой игре псковская «Бригантина» обыграла коллектив из Волгограда – 3:2 (27:29, 25:22, 17:25, 25:15, 15:9), а во втором матче выиграла у воронежского «Кристалла» – (25:19,13:25, 25:22, 25:21). В рамках группового этапа псковской команде осталось провести один матч с клубом «Москва-98» – начало сегодня, 8 апреля, в 15:00.

Победитель своей группы начнёт плей-офф со стадии 1/4 финала против последнего места противоположной. Также между собой сыграют команды, занявшие вторые и третьи места.

Руководит псковским коллективом Сергей Иванов. Его подопечные в нынешнем году прошли отбор на первенство России второй год подряд.

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