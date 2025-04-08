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Общество

Полторы тонны белорусской говядины не пропустили через госграницу в Псковской области

Полторы тонны белорусской говядины не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В конце марта полторы тонны говядины в четвертинах на кости перевозили из Белоруссии в Россию на транспорте без холодильного оборудования.

В ходе проверки выяснилось, что у продукции нет клейм и сопроводительных документов о безопасности и происхождении товара. Кроме того, ввоз в Россию говядины на кости с территории Белоруссии, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён.

В итоге перемещение говядины на кости по таможенной территории ЕЭС запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.

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