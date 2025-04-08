Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Карен Шахназаров проведёт творческую встречу в Пскове

Творческую встречу проведёт заслуженный деятель искусства, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России и первый заместитель председателя совета по культуре при президенте РФ Карен Шахназаров в Пскове 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

Творческая встреча начнётся в 18:00 в Большом концертном зале областной филармонии.

Также Карен Шахназаров представит свой фильм «Хитровка. Знак четырёх», вышедший в 2023 году.

«Это редкая возможность встретиться с одним из самых влиятельных людей отечественного кинематографа, узнать о секретах создания фильмов и успехах российского кино в последние годы», – отметили в филармонии.

Попасть на творческую встречу можно по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии сегодня, 8 апреля, с 13:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 апреля 2025

Подкасты создают дети на медиафоруме в Пскове
08 апреля 2025

Второй день Псковского детского медиафорума проходит в редакциях регионального государственного медиахолдинга
08 апреля 2025

Билеты на туристические поезда можно будет покупать за полгода до даты путешествия
08 апреля 2025

Третий класс пожарной опасности наблюдается в Псковской области
08 апреля 2025

Особый противопожарный режим установили ещё в одном районе Псковской области
08 апреля 2025

Соотечественники и иностранные студенты отправились на экскурсию в Порховский район
08 апреля 2025

Карен Шахназаров проведёт творческую встречу в Пскове
08 апреля 2025

Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...