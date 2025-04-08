Карен Шахназаров проведёт творческую встречу в Пскове

12:44, 08 апреля 2025, ПАИ

Творческую встречу проведёт заслуженный деятель искусства, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России и первый заместитель председателя совета по культуре при президенте РФ Карен Шахназаров в Пскове 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

Творческая встреча начнётся в 18:00 в Большом концертном зале областной филармонии.

Также Карен Шахназаров представит свой фильм «Хитровка. Знак четырёх», вышедший в 2023 году.

«Это редкая возможность встретиться с одним из самых влиятельных людей отечественного кинематографа, узнать о секретах создания фильмов и успехах российского кино в последние годы», – отметили в филармонии.

Попасть на творческую встречу можно по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии сегодня, 8 апреля, с 13:00.