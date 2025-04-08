Проекты псковских кинематографистов представят Карену Шахназарову

12:53, 08 апреля 2025, ПАИ

Проекты, разработанные псковскими кинематографистами, представят генеральному директору киноконцерна «Мосфильм», народному артисту России, режиссёру Карену Шахназарову. Об этом ПАИ сообщили организаторы встречи.

9 апреля в Доме молодёжи Пскова состоится творческая встреча в рамках мастерской «В мире кино и театра» культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Этот проект в Псковской области с апреля 2024 года по июнь 2025 года реализует Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие в творческой встрече с Кареном Шахназаровым и других мероприятиях мастерской «В мире кино и театра» можно бесплатно, предварительно подав заявку в Дом молодёжи.

Творческая встреча с режиссёром начнётся в 15:00. После неё молодёжной аудитории покажут фильм «Курьер» 1986 года.

В 16:00 в Доме молодёжи Карену Шахназарову представят креативные кинопроекты, созданные молодыми кинематографистами Пскова.

«Очередной этап нашего проекта – это новые встречи с мастерами российского кинематографа. На этот раз генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, первый заместитель председателя совета по культуре при президенте России, режиссёр Карен Георгиевич Шахназаров расскажет молодёжной аудитории не только о своём творчестве, но и об успехах российского кинематографа в последние годы. Я очень рада, что благодаря нашему проекту молодёжь Пскова и Псковской области получила уникальную возможность познакомиться с выдающимися учёными, артистами и художниками нашей современности», – отметила президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств России Татьяна Шумова.

Напомним также, что 9 апреля в 18:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится показ фильма «Хитровка. Знак четырёх».