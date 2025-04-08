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Псковские боксёры участвуют во всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Псковские боксёры принимают участие во всероссийских соревнованиях среди юниоров 17-18 лет на призы Александра Лебзяка. Состязания проходят в Химках с 7 по 13 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

  • Псковские боксёры участвуют во всероссийских соревнованиях в Подмосковье
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Псковские боксёры участвуют во всероссийских соревнованиях в Подмосковье
    Фото: Псковская областная федерация бокса

Псковскую область на соревнованиях представляют Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин, которые отправились на турнир под руководством Игоря Зуева. Эти старты включили в единый календарный план Минспорта России, поэтому победители этих соревнований смогут претендовать на звание мастера спорта.

Среди гостей турнира – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. 8 апреля состоятся предварительные бои и торжественная церемония открытия. Кирилл Абдуллаев проведёт первый поединок 9 апреля, а Александр Белавин – 10 апреля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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