Псковские боксёры участвуют во всероссийских соревнованиях в Подмосковье

13:27, 08 апреля 2025, ПАИ

Псковские боксёры принимают участие во всероссийских соревнованиях среди юниоров 17-18 лет на призы Александра Лебзяка. Состязания проходят в Химках с 7 по 13 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Псковскую область на соревнованиях представляют Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин, которые отправились на турнир под руководством Игоря Зуева. Эти старты включили в единый календарный план Минспорта России, поэтому победители этих соревнований смогут претендовать на звание мастера спорта.

Среди гостей турнира – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. 8 апреля состоятся предварительные бои и торжественная церемония открытия. Кирилл Абдуллаев проведёт первый поединок 9 апреля, а Александр Белавин – 10 апреля.

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