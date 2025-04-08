Подрядчика ищут для проведения капремонта в великолукском филиале детской областной больницы

15:09, 08 апреля 2025, ПАИ

Подрядчика ищут для проведения капремонта в великолукском филиале Псковской детской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по закупкам.

До 31 августа подрядчик должен заменить электросети, сети отопления, водоснабжения и канализации, а также заменить вентиляционные системы и провести отделочные работы в помещениях.

Сумма максимальных цен контрактов – 13 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета.