17 заявок подали жители Псковской области на всероссийский конкурс родительских комитетов

15:56, 08 апреля 2025, ПАИ

17 заявок подали жители Псковской области на всероссийский конкурс родительских комитетов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс инициатив родительских сообществ организовало Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Всего было подано более восьми тысяч проектов от родителей школьников из 89 регионов страны. Второй сезон конкурса объединил почти 7,5 тысячи школ. При этом многие родительские комитеты доработали свои заявки с прошлого раза и приняли участие вновь.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что всероссийский конкурс родительских инициатив проводится уже во второй раз и интерес к нему растёт. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда до двух миллионов рублей. Победителей объявят на заседании всероссийского родительского комитета. Оно пройдёт не позднее 30 мая.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда один миллиард рублей. По итогам первого всероссийского конкурса родительских комитетов победителями стали 200 комитетов из 78 регионов страны.