Уже в пяти районах Псковской области установлен особый противопожарный режим

16:46, 08 апреля 2025, ПАИ

Особый противопожарный режим установлен в пяти районах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном противопожарном лесном центре.

Особый противопожарный режим ввели в пяти районах региона из-за сложившейся метеорологической обстановки и участившихся случаев природных пожаров: в Невельском, Бежаницком, Локнянском, Великолукском и Новосокольническом.

Напомним, во время режима запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую растительность, а также использовать устройства для приготовления пищи на углях на территории лесов, на прилегающих территориях и землях общего пользования населённых пунктов.

Отметим также, что пожароопасный сезон начался в Псковской области с 1 апреля.