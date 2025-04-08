Уже в пяти районах Псковской области установлен особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим установлен в пяти районах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном противопожарном лесном центре.
Особый противопожарный режим ввели в пяти районах региона из-за сложившейся метеорологической обстановки и участившихся случаев природных пожаров: в Невельском, Бежаницком, Локнянском, Великолукском и Новосокольническом.
Напомним, во время режима запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую растительность, а также использовать устройства для приготовления пищи на углях на территории лесов, на прилегающих территориях и землях общего пользования населённых пунктов.
Отметим также, что пожароопасный сезон начался в Псковской области с 1 апреля.
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