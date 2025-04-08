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Спорт

Забег TUT, проводящийся в Псковской области, получил сертификацию международной ассоциации трейлраннинга

Забег Truvor ultra trail (TUT), проводящийся на территории Псковской области, получил сертификацию международной ассоциации трейлраннинга (ITRA). Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: организаторы TUT

Теперь участникам забега на дистанциях 50 и 100 километров будут присваивать квалификационные баллы ITRA. Чтобы их получить, необходимо пройти весь забег и уложиться в норматив.

Как отмечают сами организаторы TUT, эти очки позволяют бегунам участвовать в более сложных гонках в России и за рубежом и отслеживать свой уровень в сравнении с тысячами других трейлраннеров по всему миру. «Продвигаясь в рейтинге, атлеты повышают свой PI (Performance Index), становясь более известными и уважаемыми в мире трейлраннинга», – добавили они.

Ближайший забег TUT пройдёт в Печорском районе 7 сентября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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