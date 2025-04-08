Забег TUT, проводящийся в Псковской области, получил сертификацию международной ассоциации трейлраннинга

16:34, 08 апреля 2025, ПАИ

Забег Truvor ultra trail (TUT), проводящийся на территории Псковской области, получил сертификацию международной ассоциации трейлраннинга (ITRA). Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Теперь участникам забега на дистанциях 50 и 100 километров будут присваивать квалификационные баллы ITRA. Чтобы их получить, необходимо пройти весь забег и уложиться в норматив.

Как отмечают сами организаторы TUT, эти очки позволяют бегунам участвовать в более сложных гонках в России и за рубежом и отслеживать свой уровень в сравнении с тысячами других трейлраннеров по всему миру. «Продвигаясь в рейтинге, атлеты повышают свой PI (Performance Index), становясь более известными и уважаемыми в мире трейлраннинга», – добавили они.

Ближайший забег TUT пройдёт в Печорском районе 7 сентября.

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